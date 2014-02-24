رئیس أرکان إیران یأسف لسقوط الرئيس الأوكراني

أعرب الجنرال حسن فيروزآبادي عن أسفه لسقوط حكومة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو وهروبه من العاصمة إلى المناطق الشرقية المحاذية لروسيا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية تصريحات فيروزآبادي حول التطورات المتسارعة الأخيرة في أوكرانيا والتي حذر من خلالها شعوب العالم من "الدروس الأميركية - الأوروبية في الليبرالية الديموقراطية" التي أعطوها للشعب الأوكراني حسب تعبيره.

وفي إشارة إلى احتمال تسمية الساحة التي شهدت الاحتجاجات في كييف إلى "يورو" اعتبرها فيروزآبادي دلالة على دعم أميركا وأوروبا لعملية القضاء على استقلال أوكرانيا لصالح تبعية هذا البلد (للغرب).

العلاقات العسكرية والنووية بين البلدين

يذكر أن العلاقات العسكرية وخاصة في مجال صناعة الطيران بين إيران وأوكرانيا شهدت في السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفييتي تطورا ملحوظا وثمة تعاون كبير بين البلدين في مجال الصناعات النووية حيث الكثير من القطع التي تستخدمها إيران في مفاعلاتها الذرية تستوردها من أوكرانيا.

وقال فيروزآبادي: "نحن نتمنى السعادة للشعب الأوكراني إلا أنه ينبغي علينا أن نذكرهم بالعبر" على حد قوله.

هذا وكان البرلمان الأوكراني أطاح بفيكتور يانوكوفيتش يوم السبت 22 فبراير حيث اختفى بمعية أسرته من قصره في العاصمة كييف وتفيد بعض التكهنات بأنه في المنطقة الشرقية المحاذية لروسيا حيث مسقط رأسه.