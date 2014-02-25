نتنياهو لميركل: إيران أكبر تهديد للأمن العالمي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تزور إسرائيل حالياً "إن البرنامج النووي الإيراني يمثل أكبر تهديد للأمن في العالم".

وقال نتنياهو في تصريحات علنية موجزة في وجود ميركل في بداية زيارتها التي تستمر يومين "أود أن نناقش سبل منع إيران من اكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية". وأضاف "أعتقد أن هذا (البرنامج النووي الإيراني) يمثل التحدي الأكبر لأمن العالم".

وكان نتنياهو قال لمجلس وزرائه أمس إن على ألمانيا والقوى العالمية الأخرى التي تتفاوض مع إيران أن تتخذ موقفاً صارماً مع الجمهورية الإسلامية لضمان ألا يكون بمقدورها "إنتاج أو إطلاق أسلحة نووية". وتنفي طهران أنها تسعى لاكتساب القدرة على صنع قنبلة نووية.

وقالت ميركل التي يرافقها وفد ألماني رفيع المستوى من 16 عضواً إنها تأمل أن تساعد في إيجاد سبيل لدفع محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

ويحاول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، منذ أشهر إقناع الجانبين بالموافقة ولو على اتفاق إطار بحلول نهاية أبريل وإن كان لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات.

وقالت ميركل "نريد إحراز تقدم في هذه المحادثات. أنا شخصياً أريد أن يحدث هذا أيضاً".

وقال نتنياهو وميركل إنهما سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بالفعل بين البلدين.