إيران: المقاتلون الأجانب بسوريا يمثلون تهديداً للغرب

حذرت إيران الغرب أمس الأربعاء، من أن الأجانب الذين يقاتلون في سوريا يمثلون تهديداً للأمن القومي لدولهم بمجرد عودتهم إليها.

ويعتقد أن حوالي 2000 شخص غادروا دولاً أوروبية وتوجهوا إلى سوريا وانضم كثيرون منهم إلى جبهة النصرة والدولة الإسلامية في

العراق والشام وهما أقرب جماعتين لتنظيم القاعدة ويعتبرهما الغرب الأشد خطورة في سوريا.

وبعد محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد دعا علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني المجتمع الدولي إلى محاربة "الإرهاب" في سوريا.

وقال "بالنسبة لأميركا والدول التي ترسل مئات المقاتلين الأجانب إلى سوريا وتدعمهم بالسلاح والمال وترسل مئات الإرهابيين

الأجانب إلى سوريا يتعين أن يعلموا أن هذا يهدد أمنها الوطني الداخلي".