تحرير 5 جنود إيرانيين عقب خطفهم ونقلهم إلى باكستان

أعلن الجنرال مسعود جزائري، مساعد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، أنه تم تحرير 5 جنود إيرانيين كانت مجموعة سنية متمردة خطفتهم في بداية فبراير ونقلتهم إلى باكستان، وذلك نقلاً عن وكالة فارس للأنباء.

وقال جزائري: "تم تحرير الجنود الإيرانيين الخمسة الذين خطفوا ونقلوا إلى باكستان"، مضيفاً أن "كل الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد شاركت" في عملية تحرير الجنود، دون أن يكشف عن ظروف تحرير الجنود الإيرانيين.

وكانت السلطات الباكستانية أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، أنها أنقذت 11 أجنبياً، بينهم 8 إيرانيين في هجوم نفذته في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) قرب الحدود مع إيران.

وأكدت مصادر عسكرية باكستانية أنها نفذت هذه العملية قرب مدينة توربات سعياً إلى تحرير الجنود الإيرانيين الخمسة في حرس الحدود والذين خطفوا الشهر الفائت في شرق إيران، على يد جماعة جيش العدل السنية المحلية، لكن الجنود الإيرانيين الخمسة لم يكونوا في عداد الأجانب الأحد عشر.

وأعلنت جماعة جيش العدل في بداية فبراير مسؤوليتها عن خطف الجنود الإيرانيين في منطقة سيستان بلوشستان، وبثت صوراً لهؤلاء الرهائن على موقعها الإلكتروني.

واحتجت إيران لدى باكستان مطالبة باتخاذ إجراءات لوقف أنشطة هذه المجموعة وصولاً إلى التهديد بالتدخل في الأراضي الباكستانية لتحرير جنودها.

وكان جيش العدل تبنى في نهاية أكتوبر هجوماً شنه على موقع حدودي إيراني قرب باكستان أسفر عن 14 قتيلاً.

وبعد ساعات من هذا الهجوم تم إعدام 8 متمردين سنة و8 مهربي مخدرات شنقاً في زهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان.

وتشهد هذه المحافظة بانتظام هجمات دامية تشنها مجموعات سنية متطرفة ومهربو مخدرات.