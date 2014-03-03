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إيران: المهدي المنتظر سيظهر قريبا ونحن جاهزون

المصدر: لندن - هادي طرفي
أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي
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قال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، إنه "تم التمهيد لظهور المهدي المنتظر ويجب أن نستعد للامتثال إلى أوامره".

وأضاف جنتي خلال اجتماع حكومي أوردته وكالة "إيسنا" يوم الاثنين "المهدي لن يتخلى عن أصدقائه وأنصاره، يجب أن ننتظر ظهوره".

ويمثل مجلس صيانة الدستور الذي يرأسه جنتي أعلى سلطة خاضعة لمرشد الجمهورية بشكل مباشر ومهمته النظر في أهلية المرشحين لجميع الانتخابات التي تجري في البلد والتصديق على تطابق القوانين التي يقرها مجلس الشورى مع الشريعة.

وكان عدد آخر من المقربين من علي خامنئي قد تحدثوا في وقت سابق عن قرب ظهور المهدي وضرورة التمهيد لاستقباله.

ودعا ممثل ولي الفقيه في الحرس الثوري محمد سعيدي مؤخراً إلى "الاستعداد المحلي والإقليمي والدولي، لأن موعد ظهور المهدي بات قريباً".

وفي جانب آخر من حديثه أعرب أحمد جنتي عن قلقه لتغيير مناصب بعض المسؤولين في البلد وخاطب حكومة روحاني بقوله "نريد أن نعرف المعايير التي اعتمدتها الحكومة في تعيين المسؤولين الجدد".

وأشار إلى التغييرات الواسعة في منظمة الطاقة الذرية المعنية بالبرنامج النووي قائلاً إن رئيس المنظمة طمأنه بأن المسؤولين الذين غادروا المنظمة استقالوا حسب رغباتهم.

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