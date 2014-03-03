أمانو: اتفاق نووي إيران ينفذ وفقاً للخطة الموضوعة

أكد يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إجراءات الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى (5+1) تنفذ وفقا للخطة الموضوعة، ولكن مازال هناك الكثير من العمل لحل كل القضايا العالقة فيما يتعلق بأنشطة طهران النووية.

وأضاف أمانو أن هناك نقصا يصل إلى 1.6 مليون يورو في الأموال التي تحتاجها الوكالة لتمويل عملها الإضافي المتعلق بالتأكد من وفاء إيران بجانبها من الاتفاق ومدته ستة أشهر.

وفي كلمته باجتماع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا قال إن "الإجراءات التي نفذتها إيران والمزيد من الالتزامات التي اتخذتها تمثل خطوة إيجابية للأمام ولكن ما زال هناك الكثير من العمل لحل كل القضايا العالقة".

