وزير الخزانة الأميركي يدعو لمنح مفاوضات النووي فرصة

دعا وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو، الأحد، لمنح المفاوضات حول الملف النووي الإيراني فرصة، مؤكدا أن أي اتفاق مع طهران لن يرى النور إذا لم يضمن أمن إسرائيل.

وقال لو في خطاب سيلقيه أمام الاجتماع السنوي للجنة العلاقات الخارجية الأميركية-الإسرائيلية "ايباك " إنه "من المهم للغاية منح المفاوضات فرصة للنجاح" و"إبقاء القوة كخيار أخير".

وأضاف في كلمته: "قبل أن نوافق على اتفاق شامل سيكون على إيران أن تقدم أدلة حقيقية على أن برنامجها النووي سلمي تماماً وأنه سيبقى كذلك، وهذا الاتفاق لن يتم قبوله إلا إذا كان يمنع إيران من أن تهدد إسرائيل، أو أي دولة أخرى، بسلاح نووي".

ويبدأ المؤتمر السنوي لايباك الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء، وسيشارك فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعرب مؤخرا عن قلقه من مسار المفاوضات بين إيران والدول الكبرى بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق مرحلي مدته ستة أشهر تعهدت بموجبه طهران بتجميد أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وأكد الوزير الأميركي أن: "تخفيف العقوبات لن يسمح للاقتصاد الإيراني بالتعافي من الأضرار الاقتصادية البالغة التي ألحقها به برنامج العقوبات".

وأضاف أن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق المرحلي يسمح لإيران بأن تستعيد فقط 4,2 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار تقريبا هي قيمة أموالها المجمدة في مصارف أجنبية، مشيرا إلى أن بقية الإجراءات، مثل الرفع الجزئي للحظر المفروض على صادرات البلاستيك وواردات قطع غيار السيارات، "تقل قيمتها عن ملياري دولار".

وأكد الوزير الأميركي أن: "الغالبية العظمى من عقوباتنا لا تزال مطبقة بصرامة، ولا سيما العقوبات النفطية والمالية، وبالمقابل إذا فشلت هذه المفاوضات سنكون أول من يسعى إلى فرض عقوبات أقسى".