سقوط طائرة إيرانية في مياه الخليج ومقتل جميع ركابها

سقطت طائرة إيرانية نفاثة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من جزيرة "كيش" في مياه الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة من نوع فالكون وكان على متنها ٤ أشخاص وقتلوا جميعاً بعد سقوط الطائرة.

وأضافت أن الطائرة تعود للخطوط الجوية الإيرانية، ولم تكن تحمل مسافرين، وكانت تقوم بمهمة تدريب بالقرب من جزيرة كيش.

وعثر رجال الإنقاذ على جثث ضحايا الحادث ونقلوها إلى اليابسة.

وأعلن عن تشكيل لجنة لبحث أسباب سقوط الطائرة التي سقطت مساء الاثنين، لكن أعلن عن الحادث يوم الثلاثاء.

وتعاني إيران من عجز فني لتطوير أسطولها الجوي بسبب المقاطعات الدولية ضدها.