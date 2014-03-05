أميركا تطالب إيران بمعالجة مخاوف الغرب من النووي

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال من الضروري أن تعالج إيران كل المخاوف الدولية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج طهران النووي.

وقال السفير جوزيف ماكمانوس، مندوب الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "قرارا مرضيا بشأن قضايا الأبعاد العسكرية المحتملة سيكون ضروريا لأي حل شامل طويل الأمد للأزمة النووية الإيرانية".

جاء ذلك خلال حديث ماكمانوس أثناء اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة.

ومن جانبها، تنفي ايران قول الغرب إنها تسعى لامتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.