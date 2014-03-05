إيران تنفي إرسال سفينة أسلحة إلى غزة

نفى مسؤولون إيرانيون معلومات إسرائيلية مفادها أن إيران أرسلت أسلحة متطورة إلى مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة.

وصرح نائب وزير الخارجية، أمير عبداللهيان في أقوال نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية إن المعلومات "حول إرسال سفينة تنقل أسلحة إيرانية إلى غزة خاطئة. إنها أكاذيب ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، عن اعتراض سفينة في البحر الأحمر على متنها شحنة أسلحة متطورة قادمة من إيران كانت متجهة إلى قطاع غزة، مؤكداً أنها كانت تحمل عشرات الصواريخ المتطورة المصنوعة في سوريا وكانت في طريقها من إيران إلى جماعات فلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف أن سفينة الشحن "كلوس-سي" كانت ترفع علم بنما وصعدت إليها القوات الإسرائيلية، بينما كانت تبحر في المياه الدولية دون مقاومة من الطاقم المؤلف من 17 فرداً، وسيتم اصطحابها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في غضون أيام.

ووصف المتحدث باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، عملية احتجاز السفينة التي جرت على بعد نحو 1800 كيلومتر من سواحل إسرائيل، بالمعقدة والسرية.

وعثر في السفينة على عشرات الصواريخ طراز إم 302 التي يمكنها أن تصل إلى عمق إسرائيل إذا أطلقت من غزة، ويزيد قوة النيران للجماعات الفلسطينية، ومنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وقال ليرنر: "إن الطراز المطور للصاروخ إم 302 يمكن أن يضرب هدفاً على بعد مئة ميل، وإذا وصلت الصواريخ إلى غزة فسيعني هذا في نهاية المطاف تعريض ملايين الإسرائيليين للخطر".

وعرض التلفزيون الإسرائيلي لقطات لأفراد من مشاة البحرية وهم يفحصون صاروخاً على أرضية مخزن سفينة وكتب عليه بالإنجليزية صنع في إيران.

وقال ليرنر إن الصواريخ نقلت جواً من سوريا إلى إيران، ومن هناك شحنت أولاً إلى العراق ثم السودان، وفي حالة وصولها إلى الساحل الإفريقي كانت ستهرب على الأرجح براً من مصر إلى غزة.

وصرح بأن إيران هي التي نظمت عملية الشحن التي قال إن الإعداد لها بدأ قبل أشهر.

وأظهر موقع رصد الحركة الملاحية "‭‭marinetraffic.com‬‬" أن آخر موقع للسفينة كلوس سي كان عند خليج عمان في 22 فبراير.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، ولم تظهر على الفور أدلة على أنهم كانوا على علم بطبيعة الشحنة التي تحملها السفينة.

نتنياهو يهنئ معترضي السفينة

وأصدر رئيس الوزراء نتنياهو عقب اعتراض سفينة الأسلحة الإيرانية التي نقلت صواريخ بعيدة المدى إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، بياناً أهم ما جاء فيه أنه هنأ جيش الدفاع والأجهزة الأمنية وقادة وجنود البحرية الذين اعترضوا السفينة، على المعلومات الاستخباراتية النوعية التي تم التقاطها، وعلى تنفيذ العملية بشكل دقيق.