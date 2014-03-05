واشنطن: تعاونا مع إسرائيل لرصد سفينة صواريخ إيرانية

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أن أجهزتها الاستخباراتية والعسكرية تعاونت مع إسرائيل من أجل رصد واعتراض سفينة تنقل شحنة من الصواريخ الإيرانية المتطورة كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن واشنطن بدأت التنسيق العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل على صعيد الأمن القومي بمجرد أن علمت بتحرك السفينة.

وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من قيادته العسكرية إعداد خطط طارئة في حال استدعى الأمر اعتراض السفينة، حسبما صرح كارني أمام صحافيين على متن الطائرة الرئاسية.

وأضاف كارني "طيلة هذا الوقت، كان يتم تنسيق النشاطات العسكرية والاستخباراتية بشكل وثيق مع نظرائنا الإسرائيليين الذين قرروا في نهاية المطاف منع السفينة التي تنقل أسلحة غير مشروعة من العبور".

وتابع "سنظل على موقفنا المعارض للدعم الذي تقدمه إيران من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة وذلك بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا".

ومضى يقول إن "هذه النشاطات غير المشروعة غير مقبولة لدى الأسرة الدولية وتشكل انتهاكا صارخا لالتزامات إيران إزاء مجلس الأمن الدولي".

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أن قواتها اعترضت السفينة التي تحمل أسلحة سورية الصنع نقلت برا الى إيران ومنها بحرا الى قطاع غزة قبل أن يتم اعتراضها في البحر الأحمر بين السودان وإريتريا.

