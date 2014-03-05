مسؤول إيراني يصف تصريحات أوباما بـ "مزحة العام"

اعتبر مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، حول مدى تأثير القوات الأميركية في المنطقة، بأنها "مزحة العام"، محذراً الأميركيين من ارتكاب أي خطأ، لأن المنطقة ستتحول حينها إلى جحيم لهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) عن جزائري، قوله، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي ضد إيران بوجود الخيار العسكري على الطاولة، إن تصريحات أوباما قد تحولت لدى الشعب الإيراني، خاصة الأطفال إلى سخرية وتندر".

وأضاف أن القوات الأميركية كلها في المنطقة هي في شباك القوات الإيرانية، وفيما لو ارتكب الأميركيون أي خطأ ستتحول المنطقة إلى جحيم لهم.

وأشار جزائري إلى تصريحات أوباما حول عدد القوات العسكرية الأميركية في المنطقة، فقال إنها غير دقيقة وبعيدة عن الواقع ويمكن اعتبارها "مزحة العام". وقال إن الشعب الأميركي يشكك في تصريحات مسؤوليه، ولو تأملوا قليلاً فيها لبان لهم زيف وكذب الكثير منها.