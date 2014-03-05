وزير خارجية إيران: طهران لن تغلق مفاعل "أراك"

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، في طوكيو أن إيران "لن تغلق" مفاعل أراك، رغم تأكيده أن بلاده تعلق آمالا على المحادثات النووية مع الغرب.

ويشكل مفاعل أراك الواقع على بعد 240 كلم جنوب غرب طهران ويعمل بالماء الثقيل، إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى، لأنه قد يمكن طهران من الحصول على البلوتونيوم الذين يمكن استخدامه في الأسلحة.

وتؤكد طهران أن المفاعل بقوة 40 ميغاوات، وتتولى وكالة الطاقة الذرية مراقبة بنائه، وهدفه فقط الأبحاث، خصوصا الطبية.

وجاءت تصريحات جواد ظريف في ختام زيارة رسمية إلى اليابان أجرى خلالها محادثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء شينزو ابي.

وصرح الوزير للصحافيين "لقد بنينا جميع حساباتنا على نجاح هذه المفاوضات. أعتقد أن نجاح المفاوضات هو الخيار الأفضل للجميع".

وقال إن مفاعل أراك مهم للأبحاث العلمية السلمية، مؤكدا "لن نغلق هذا المفاعل".

بناء ثقة متبادلة بين طهران وطوكيو

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك "نعتقد أن الحل قريب، وأنا متأكد من أنه إذا جاء الأطراف الآخرون بالعقلية نفسها، فسنتوصل إلى نتيجة مرضية خلال فترة قصيرة".

وأشاد جواد ظريف بخبرة اليابان في المجال النووي، وقال إن مزيدا من الاستثمار في القطاع النووي الإيراني قد يخدم "عملية بناء الثقة المتبادلة".

ودعا الوزير الإيراني اليابان "إلى القيام بزيارة ميدانية للتثبت من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي محض".

وخفضت اليابان وارداتها من النفط الإيراني رغم ما تعانيه من نقص في الطاقة عقب الضرر الذي لحق بأحد مفاعلاتها النووية جراء تسونامي قبل ثلاث سنوات.

وقال كيشيدا إنه وعد بأن تقدم بلاده المساعدة في التوسط في اتفاق بين طهران والدول الغربية.

وأضاف "لقد أبلغت وزير الخارجية أن اليابان والمجتمع الدولي سيعملان معا بنشاط من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي".

وتابع أن "التوصل إلى حل شامل للمسألة النووية الإيرانية أمر مهم للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل كذلك للسلام والاستقرار في العالم".