اتهامات لإيران بحرمان سجناء سياسيين من رعاية صحية

حذرت "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" غير الحكومية الخميس من خطورة الأوضاع الصحية للعديد من السجناء السياسيين في إيران، مؤكدة أن السلطات الإيرانية تتقصد منعهم من الحصول على الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها فرنسا في بيان إنها "قلقة للغاية من جراء رفض السلطات الإيرانية منح سجناء الرأي المرضى حق الحصول على العلاج الطبي اللازم مما أدى إلى تدهور صحتهم".

وأضاف البيان أن "السلطات الإيرانية تمنع عمداً الرعاية الصحية عن السجناء (...) إنها تعاقبهم مرتين: أولا باعتقالهم بطريقة تعسفية وسجنهم، ومن ثم بجعل ظروف اعتقالهم فوق قدرة التحمل، ولا سيما عبر حرمان المرضى من الرعاية الصحية مما يفاقم وضعهم الصحي المتردي وحالتهم الجسدية".

وبحسب المنظمة فقد أرسل عدد من السجناء المعتقلين في سجن أيوين في شمال طهران في 2 مارس الجاري رسالة مفتوحة إلى السلطات القضائية للفت نظرها إلى حرمانهم من العلاج.