استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية

تختتم غداً الجمعة جولة من المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى، تسبق وصول مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى طهران.

ومازالت شكوك وهواجس دولية تسيطر على أجواء تلك المفاوضات، مما دفع الولايات المتحدة إلى مطالبة طهران بالرد عليها والتأكيد على سلمية برنامج إيران النووي وأنه لا ينطوي على أي أغراض عسكرية وذلك قبل التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والقوى الدولية.

من جانبه، قال جوزيف ماكمانوس، سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أتفهم أهمية أن توضح إيران طبيعة برامجها النووية الحالية والسابقة بما فيها البعد العسكري وذلك عنصر أساسي لا مفر منه لهذه الجولة من المفاوضات".

بدوره أكد المبعوث الإيراني لدى الوكالة الذرية على بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ اتفاق إيران مع القوى العالمية والذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

وقال رضا نجفي، المبعوث الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "النقطة المهمة التي أريد أن أركز عليها في مثل هذه المفاوضات هي بناء الثقة بين إيران ووفد السداسية الدولية وتوافر حسن النية بين الأطراف جميعاً".

ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات 3 أيام حيث يترأس الوفد الإيراني مدير عام الشؤون السياسية والدولية في وزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد، فيما يترأس ستيفان كلمنت كبير مستشاري منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وفد السداسية الدولية.

وينتظر وفق عضو الفريق الإيراني المفاوض عباس عراقجي أن يبحث اليوم الهواجس حول مفاعل آراك للماء الثقيل.

ولم يبد عراقجي تفاؤلاً بقرب تحقيق اختراق كبير قائلاً إن طهران ليست متفائلة تجاه الطرف الآخر.

وستجري كاثرين آشتون مباحثات في طهران بعد غدٍ مع الرئيس روحاني ومسؤولين آخرين في جوهرها الملف النووي الإيراني.

