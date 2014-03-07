ظريف يسخر من اعتراض إسرائيل سفينة أسلحة إيرانية

سخر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من "المصادفة غير المعقولة" بين إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض سفينة تنقل بحسب قوله أسلحة إيرانية، وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة.

وقال ظريف على "تويتر": "سفينة إيرانية تنقل أسلحة إلى غزة، تضبط في الوقت المناسب تزامناً مع الحملة السنوية المناهضة لإيران في ايباك"، لجنة العلاقات الخارجية الأميركية-الإسرائيلية، أبرز لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة الذي يعقد مؤتمره مطلع الأسبوع.

وكتب ظريف "ما هذه المصادفة غير المعقولة؟ دائماً الأكاذيب نفسها".

وكان نتنياهو، الذي يزور حالياً الولايات المتحدة، تحدث الثلاثاء أمام مندوبي "ايباك"، وانتقد بشدة توقيع اتفاق مرحلي في نوفمبر حول البرنامج النووي الإيراني، وطالب بإبقاء العقوبات على طهران لمنعها من امتلاك القنبلة الذرية، وهو مسعى تنفيه طهران بشدة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن السفينة التي تم اعتراضها الأربعاء في البحر الأحمر، كانت تنقل صواريخ من صنع سوري موجهة إلى حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وإيران التي لا تعترف بوجود إسرائيل تدعم الجهاد الإسلامي.

وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، ندد الأربعاء "بأكاذيب متكررة تبثها وسائل الإعلام الصهيونية".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن اعتراض هذه "السفينة الوهمية" هو مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل للضغط على إيران وحلفائها.

وفي إسرائيل، نفى الناطق باسم الجيش، الجنرال موتي آلموز، أن يكون الإعلان عن العملية مرتبطاً بزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة.