آشتون في إيران لأول مرة لبحث الملف النووي

وصلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، السبت، إلى طهران في زيارة رسمية لإحياء العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي وبحث الملف النووي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

وتلتقي أشتون الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل أن تتوجه الاثنين إلى أصفهان لزيارة المدينة التاريخية.

وأشار مصدر أوروبي إلى أن المحادثات التي ستكون بين الطرفين في هذه الزيارة ستتناول قضايا السياسة الخارجية الدولية ذات المصالح المشتركة، دون إعطاء إيضاحات أكبر.

وستكون زيارة أشتون، أول زيارة لمسؤول كبير في الدبلوماسية الأوروبية لإيران منذ زيارة خافيير سولانا في يونيو 2008.

يذكر أن عدداً من الوزراء الأوروبيين توجهوا في الأشهر الماضية إلى إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى مبادرات الانفتاح التي قام بها الرئيس المعتدل محمد روحاني الذي انتخب في يونيو 2013.

وتزور أشتون طهران بصفتها وزيرة لخارجية الاتحاد الأوروبي وليس كممثلة لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) التي تتفاوض للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، كما ذكر عراقجي قبل أيام. إلا أن النووي سيطرح أيضا على بساط البحث.