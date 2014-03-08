سفينة الأسلحة الإيرانية تصل إلى إيلات الإسرائيلي

وصلت عصر السبت إلى ميناء إيلات الإسرائيلي السفينة التي تم اعتراضها الأربعاء في البحر الأحمر، والتي تنقل - بحسب ما أعلنت إسرائيل - "أسلحة أرسلتها إيران إلى قطاع غزة".

ورافقت بارجتان إسرائيليتان حتى إيلات السفينة "كلوس سي" التي ترفع علم بنما، وتقول إسرائيل إنها عثرت فيها على عشرات الصواريخ من طراز "أم 302" قبالة بور سودان.

وقالت متحدثة باسم الجيش "سنقوم بفتح كل المستوعبات للتأكد مما إذا كانت تحوي أسلحة أخرى"، لافتة إلى أن مؤتمرا صحافيا سيعقد مساء الاثنين بعد إنجاز هذه العملية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن سفراء وملحقين عسكريين وكذلك "شخصيات إسرائيلية مهمة" سيدعون لمعاينة المعدات العسكرية المصادرة "لإثبات أمام العالم أن إيران تساعد المنظمات الإرهابية الناشطة في قطاع غزة عبر تزويدها بالسلاح".

ونفت إيران بشدة الاتهامات الإسرائيلية، وتحدث وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ساخرا عن "الصدفة غير المعقولة" بين إعلان العثور على الأسلحة والزيارة التي كان يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.

ويتمسك نتنياهو بمطالبة المجتمع الدولي بإبقاء عقوباته الاقتصادية على إيران على خلفية برنامجها النووي، وخصوصا بعد رفع جزئي لهذه العقوبات بموجب اتفاق مرحلي وقع في 24 نوفمبر الفائت بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى.