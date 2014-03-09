آشتون: لا ضمان لنجاح المفاوضات النووية مع إيران

صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الأحد، في إطار زيارتها الأولى إلى إيران، بأن المفاوضات النووية بين طهران والقوى العظمى في مجموعة "5+1" صعبة، ولا ضمان للنجاح في التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت آشتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف: "إن الاتفاق المرحلي المبرم في نوفمبر 2013، هام جدا جدا لكنه ليس بأهمية الاتفاق النهائي.. إننا نخوض مفاوضات صعبة مع تحديات، ولا ضمان للنجاح".

واعتبرت آشتون، "أنه أمر هام جدا أن يدعم الشعب الإيراني عمل وزير الخارجية وفريقه، ومع دعم المجتمع الدولي لعملي علينا أن نحدد لأنفسنا هدف التوصل" إلى اتفاق.

وقد توصلت إيران، ومجموعة الدول الست المعروفة بمجموعة 5+1، (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، إلى اتفاق مرحلي لستة أشهر في نوفمبر الماضي، وبدأت مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بغية تسوية الأزمة النووية الإيرانية.

ويريد الغربيون التأكد من أن إيران لا تخفي شقا عسكريا وراء برنامجها النووي، فيما تنفي طهران سعيها لصنع القنبلة الذرية.