أشتون: اتفاق النووي النهائي "ينطوي على تحد"

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، الأحد إن الوصول إلى اتفاق نووي طويل الأمد مع إيران سيكون "صعباً وسينطوي على تحد". مع تصاعد المساعي الدبلوماسية قبل المحادثات بين طهران والقوى العالمية في18 مارس.

ووصلت أشتون إلى طهران أمس السبت في زيارة تستغرق يومين في أول جولة من نوعها لمسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي منذ 2008. وقالت أشتون إنها ستبحث خلال الزيارة مجموعة واسعة من الموضوعات منها العلاقات الثنائية والصراعات الإقليمية.

ومن شأن اتفاق نووي طويل الأمد مع إيران أن يساعد على وضع نهاية لسنوات من العداء بين إيران والغرب ويحد من خطر نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط ويفتح فرصاً ضخمة جديدة للشركات الغربية.

وقالت أشتون في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بثه التلفزيون الإيراني "الاتفاق المؤقت مهم حقاً لكن ليس بأهمية اتفاق نووي شامل.. وهو أمر صعب وينطوي على تحد."