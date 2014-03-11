إيران: عرض إسرائيل لأسلحة الباخرة "مهزلة ودعاية"

وصفت إيران، اليوم الثلاثاء، عرض إسرائيل لأسلحة قالت إنها إيرانية كانت تحملها سفينة متوجهة إلى قطاع غزة، بأنه "مهزلة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، وعرض الأسلحة المزعومة، هو مجرد دعاية إعلانية تهدف إلى تقويض التقارب المتزايد بين إيران والغرب.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية، مرضية أفخم، للصحافيين بأن "هذه المزاعم مهزلة".

وأضافت أنها "تتزامن مع اجتماع لجنة العلاقات الأميركية-الإسرائيلية "ايباك" في الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يتحسن وضع إيران في المنطقة وتفاعلها مع الدول المختلفة".

وقالت إن تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن "أقلق" إسرائيل ودفعها إلى "اللجوء إلى أساليبها المعتادة".