روسيا تعتزم بناء محطتين نوويتين جديدتين في إيران

أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي الأربعاء، أن روسيا وقعت اتفاقاً تمهيدياً لبناء محطتين نوويتين على الأقل في إيران، كما نقلت عنه وكالة "إيرنا".

وقال المتحدث إن المحطتين ستشيدان في بوشهر على الخليج بالقرب من المحطة الأولى بقوة 1000 ميغاوات.

وأضاف كمال وندي أن "إيران وروسيا وقعتا اتفاقا تمهيديا لبناء محطتين نوويتين على الأقل"، موضحا أن الاتفاق تم التوصل إليه إثر محادثات الثلاثاء في طهران مع نيكولاي سباسكي، نائب مدير شركة روساتوم الروسية.

وتابع كمال وندي أن هذا الاتفاق التمهيدي سيوقعه رسميا علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيس روساتوم سيرغي كيرينكو.

وأضاف أن الجانبين سيضعان اللمسات الأخيرة "على الجوانب التقنية والمالية" للاتفاق.

وتأمل إيران ببناء 20 محطة نووية بقوة ألف ميغاوات أربع منها في بوشهر.

ولا تثير محطة بوشهر قلق الدول الغربية التي تشتبه مع إسرائيل بأن إيران تسعى لحيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.

ووقعت إيران والدول الست الكبرى في أواخر نوفمبر الماضي اتفاقا لمدة ستة أشهر اعتبارا من 20 يناير، يحد من النشاطات النووية الحساسة لقاء رفع قسم من العقوبات التي يفرضها الغرب.