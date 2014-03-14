بوتين يهاتف روحاني حول أوكرانيا ونووي طهران

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث إلى نظيره الإيراني حسن روحاني بشأن أوكرانيا، وأعرب عن تقديره "للموقف البناء" لطهران في المحادثات مع القوى العالمية الست بشأن برنامجها النووي، وذلك بحسب تقرير إخباري اليوم الجمعة.

وقال بيان الكرملين إن بوتين أكد لروحاني أن أي حل لأزمة أوكرانيا يجب أن يأخذ في الحسبان مصالح الشعب وإرادته في كل مناطق هذه الدولة السوفيتية سابقاً.

وأفاد البيان أنه "خلال المحادثات بشأن برنامج إيران النووي أعطى الرئيس الروسي تقييماً إيجابياً للموقف البناء لطهران في المحادثات".

وتربط موسكو وطهران علاقات وثيقة، حيث تولت الأولى تشييد مفاعل بوشهر النووي الإيراني وسط جدل حول أهداف برنامج إيران النووي.