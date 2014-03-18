إيران تشجع آشتون على "الالتزام" بفستان كردي

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أهدى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون فستاناً كردياً بواسطة مصممة أزياء من كردستان إيران.

وقالت مصممة الأزياء الكردية سوسن السادات جاسبي في تصريح إن مسؤولة رسمية في محافظة كردستان أجرت اتصالات مع وزارة الخارجية وقررت إهداء فستان كردي لممثلة الاتحاد الأوروبي بمساعدة محمد جواد ظريف خلال جولة المفاوضات بين إيران ومجموعة 1 +5.

وأضافت: "عندما رأيت التزام السيدة آشتون بالحجاب قررت أن أهديها فستاناً تقليدياً كرسالة صداقة وسلام من الشعب الإيراني ومن ضمنهم الأكراد"، وقالت: "اللباس الكردي له ميزات منقطة النظير في الحجاب".

وطبقاً للبروتوكول القائم في إيران تلتزم جميع الدبلوماسيات اللواتي يزرن إيران بالالتزام بالحجاب خلال اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين، حيث وضعت كاترين آشتون على رأسها الحجاب خلال زيارتها الأخيرة إلى طهران.

وترأس المسؤولة في الاتحاد الأوروبي مجموعة 5+1 التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا في المفاوضات النووية مع إيران.

وبدأ الجانبان جولة جديدة للمحادثات اليوم في فيينا بهدف التوصل الى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي المثير للجدل.