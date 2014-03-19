آشتون: المحادثات بين إيران والدول الست مفيدة وجوهرية

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن المحادثات النووية بين إيران والدول الست الكبرى كانت "مفيدة وجوهرية".

وصرّحت كاترين آشتون في فيينا: "أجرينا مناقشات مفيدة وجوهرية شملت مجموعة من القضايا من بينها تخصيب اليورانيوم ومفاعل آراك والتعاون المدني النووي والعقوبات".

وأجرت إيران والدول الكبرى في فيينا اجتماعاً هو الثاني في سلسلة من الاجتماعات وذلك تمهيداً للانتقال من الاتفاق المرحلي الذي وقع في نوفمبر إلى تسوية نهائية حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت آشتون وإلى جانبها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاجتماع المقبل في إطار هذا الحوار الصعب سيعقد بين 7 و9 من أبريل في العاصمة النمساوية.