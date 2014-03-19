رياضة "باركور" تنتشر بين الإيرانيات رغم العوائق

في حديقة بشمال طهران تمارس مريم ورفيقاتها رياضة "باركور"، وهي لعبة تمزج الحركات البهلوانية بالجمباز، تجد فيها الشابات الإيرانيات متنفساً من الضغوط الاجتماعية المفروضة عليهن.

وتقوم هذه الرياضة على الجري السريع داخل المدن، واجتياز عقبات بسرعة فائقة، مع ما يقتضيه ذلك من خفة وليونة وقوة تركيز وسرعة بديهة.

نشأت هذه الرياضة في فرنسا في الثمانينات من القرن الماضي، ثم بعد ذلك لاقت رواجاً في عدد كبير من البلدان. وهي رياضة لا تخلو من خطر الإصابة بجروح وكسور.

الحجاب لا يعوق الرياضيات

في إيران بدأت رياضة "باركور" تلقى رواجاً في الآونة الأخيرة، ويقدر عدد ممارسيها ببضع مئات من بينهم 50 شابة.

وتقول مريم صديقيان راد، البالغة من العمر 28 عاماً والمجازة في علم النفس: "أجد بعض الصعوبة في ممارسة رياضة باركور بسبب كوني امرأة"، رغم أنها لا ترى أن الحجاب يعوق حركتها.

وكانت مريم قبل ذلك تمارس رياضة التايكواندو القتالية، ثم انتسبت إلى فرقة لرياضة باركور.

وتوافقها في موضوع الحجاب هيليا غوهربافار (16 عاماً)، قائلة إنه "لا يزعجني أبداً، بالعكس إنه يقي من البرد، وعلى كل حال لقد تعوّدنا عليه".

ويبقى القلق الوحيد هو إمكانية أن تؤدي حركة ما أو سقطة ما إلى كشف أجزاء من الجسم، بحسب ما تقول عارفة شوري (17 عاما).

لكن ذلك لا يعني أن الشابات يمارسن رياضتهن دون متاعب، إذ إن المجتمع المحافظ في إيران، حيث يحظر الاختلاط بين الرجال والنساء في الألعاب الرياضية، لا يتقبل كثيراً أن يرى فتيات يقفزن ويختلطن بالرجال.

مضايقات الشباب

وفي هذا السياق تقول مريم: "في بعض الأحيان، يقول لنا الناس إن هذه الرياضة لا تليق بالفتيات.. يصعب عليهم تقبل فكرة أن تقوم الفتيات برياضة يعتبرونها مناسبة للذكور حصراً".

ومن جهتها، تروي اتينا كرامي، البالغة من العمر 19 عاماً، أنها اضطرت مرة إلى مغادرة حديقة عامة كانت تمارس فيها اللعبة مع صديقاتها، بعدما تعرّضت لمضايقات من مجموعة من الشباب عمدوا إلى تصويرهن بالهواتف النقالة.

ولذلك، تتجنب مريم، مثلاً، أن تكون وحدها في ممارسة "باركور" دون مرافقة من رجل يبعد عنها المتحرشين.

وفي بعض الحالات يتدخل رجال الشرطة لمعرفة ماذا يجري، و"لكنهم لا يسببون لنا المتاعب، بل إن بعضهم يسأل عن كيفية الدخول إلى عالم هذه اللعبة".

ورغم هذه العقبات الاجتماعية تشعر الفتيات بأن هذه الرياضة مساحة للحرية والثقة بالنفس.

ويساعد التركيز في حركات الجسم على مكافحة القلق، بحسب ما تقول هيليا التي تحلم بأن تشارك في مسابقة رسمية لرياضة "باركور".

وتختم مريم: "إحدى القفزات كانت عصيّة عليّ، لكني ذللتها بالتمرين، وشعرت حينها بأن كل المصاعب يمكن أن تذلل بالإصرار.. هذه الرياضة تكسبني شعوراً بالقوة".