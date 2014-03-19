83 سيناتورا أميركيا يضعون شروط توقيع اتفاق مع إيران

رفع 83 سيناتوراً أميركياً رسالة إلى الرئيس باراك أوباما، أمس الثلاثاء، أعلنوا فيه شروطهم للموافقة على أي اتفاق نهائي حول النووي الإيراني، مذكرين بأن إيران ليس لها الحق في التخصيب النووي.

ومن النادر أن يوقع مثل هذا العدد من أعضاء مجلس الشيوخ نصا مشتركا، ولكن ملف النووي الإيراني يشكل منذ عدة أشهر جبهة موحدة من جانب الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يريدون التصويت منذ الآن على عقوبات لحمل طهران على القبول باتفاق نهائي.

وتعثرت محاولات حمل الكونغرس على فرض عقوبات، بناء على رغبة البيت الأبيض الذي لا يحبذ تعطيل المفاوضات الجارية بين طهران ومجموعة 5+1 (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). واستؤنفت هذه المحادثات أمس الثلاثاء.

وجاء في رسالة أعضاء مجلس الشيوخ: "نعتبر أنه لا يحق لإيران التخصيب بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت الرسالة: "نعتبر أن أي اتفاق يجب أن يفكك البرنامج الإيراني للأسلحة النووية".

ومن بين الشروط الأخرى التي وردت في النص: إغلاق مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الباردة، وإقامة نظام تفتيش "على المدى الطويل وعمليات دهم".

ودعا الموقعون على الرسالة، الرئيس أوباما، إلى البدء في إعداد مشروعات عقوبات معززة، خصوصا لتقييد الصادرات النفطية الإيرانية والمنتجات البتروكيمياوية بشكل يمكن معه البدء بها فورا في حال رفضت إيران التوقيع على اتفاق نهائي.

وعلى خط مواز، وقع 394 نائبا من أصل 431 في مجلس النواب رسالة مشابهة إلى أوباما، حثوه فيها على رفض أي اتفاق لا يلحظ التفكيك الكلي للبنى التحتية العسكرية الإيرانية.