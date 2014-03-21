مرشد الجمهورية الإيرانية: الثقافة أهم من الاقتصاد!

قلل مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، من أهمية المقاطعات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على بلاده، ودعا إلى "المقاومة الاقتصادية" وصد الهجوم الثقافي ضد إيران.

وقال خامنئي الذي كان يتحدث، اليوم الجمعة، بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد: "إذا ما وضعنا يداً بيد سينتعش اقتصادنا ولن ننتظر وقتها متى يلغي الأعداء الحظر المفروض علينا".

وأضاف: "سيتعرض المتغطرسون إلى الشعب إذا لم نكن أقوياء ويسحقوننا تحت أقدامهم ويشنون علينا الهجوم والإساءات".

وتعاني إيران من حظر دولي بسبب نشاطها النووي - حيث بلغت نسبة التضخم في البلد العام الماضي 40% - وتدني مستوى صادرات النفط، التي تشكل أكبر مصدر لعوائد البلد، حيث كانت وصلت الصادرات النفطية أكثر من مليونين برميل وتراجعت إلى أقل من مليون برميل يومياً، كما شمل الحظر النظام البنكي لإيران وأرصدتها في الخارج.

ودعا خامنئي إلى اعتماد بلاده على إمكانياتها الذاتية، لكي تتجنب التأثر بالمضايقات الاقتصادية التي يفرضها "أعداء" البلد، داعياً إلى تنفيذ الاستراتيجيات التي أعلنها مؤخراً تحت عنوان "المقاومة الاقتصادية".

والاستراتيجية الجديدة التي أمر خامنئي القوى الثلاث بتنفيذها "فوراً" تعتمد على تقليل التكاليف العامة وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.

الغزو الثقافي

وفي جانب آخر من حديثه اعتبر مرشد الجمهورية أن القضايا الثقافية التي تعاني منها إيران أكثر أهمية من القضايا الاقتصادية، وشدد على عدم التسامح في هذا الشأن.

وقال خامنئي: "الثقافة أكثر أهمية من الاقتصاد، حيث إنها تمثل الهواء الذي نتنفس...".

وأضاف "أن نكون شعباً قوياً لا يعني هذا الحصول على سلاح للحرب فقط، بل تعتمد قوتنا على ثلاثة عناصر هي الاقتصاد والثقافة والعلم".

واعتبر خامنئي أن أعداء إيران يركزون على الشأن الثقافي أكثر من باقي الشؤون، وقال: "على المسؤولين سد الثغرات الثقافية لأنها خطيرة جداً وما نعاني منه في هذا الشأن لم يكن كله من تأثير الأجانب بل إننا نقصر أحياناً".