أعضاء بـ"الشيوخ" يطالبون أوباما بموقف حازم من إيران

حث 23 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس باراك أوباما في رسالة، أمس السبت، على اتخاذ موقف حازم من إيران بعد انتهاء جولة ثانية من المحادثات الخاصة ببرنامجها النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

وتماثل الرسالة الصادرة عن أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ وعضو مستقل، تلك التي أرسلها مجلس النواب إلى أوباما الأسبوع الماضي، وطالبوه فيها بأن يصر على إبرام اتفاق نهائي لا تستطيع إيران بموجبه بناء أو شراء أي سلاح نووي.

ووقع على رسالة مجلس النواب 395 من بين الأعضاء البالغ عددهم 435 عضوا، وأرسلت في الوقت الذي عقدت فيه القوى الست العالمية اجتماعا مع إيران لإقناعها بالحد من أنشطتها النووية.

أما أعضاء مجلس الشيوخ فقالوا في رسالتهم إنهم أيدوا نهج أوباما السير في مسارين متوازيين، وهما العقوبات ضد إيران والتفاوض معها، لكنهم طالبوه بإجراءات صارمة من الشفافية والتحقق للتأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

واتخذت تلك الرسالة التي كان وراءها الديمقراطي روبرت مننديز، موقفا أكثر صرامة من رسالة مجلسي النواب، إذ حثت أوباما على الإصرار على أن ينص أي اتفاق نهائي على أن إيران "ليس لها أي حق أصيل في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".

ويتخذ الكونغرس الأميركي منذ وقت طويل موقفا أكثر تشددا من موقف البيت الأبيض تجاه إيران، لكن رسالة أمس تظهر مدى حساسية القضية حتى بين أعضاء الحزب الواحد.