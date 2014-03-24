جيش العدل البلوشي يؤكد إعدام رهينة إيراني

أكد مسؤول العلاقات العامة في حركة جيش العدل إبراهيم عزيزي لـ"العربية.نت" إعدام أحد الرهائن المختطفين لدى الحركة البلوشية، بسبب عدم تلبية مطالبها وهدد بإعدام باقي الرهائن.

وقال عزيزي "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق العريف جمشيد دانايي فر شنقاً بالطريقة التي تعدم بها إيران النشطاء البلوش".

وذكرت الحركة في حسابها على "تويتر" أنها أعدمت العريف جمشيد دانايي فر شنقاً، رداً على مقتل الناشط السني علي ناروئي في السجن.

وكانت الحركة قد أعلنت في 9 فبراير الماضي في اتصال مع "العربية.نت" اختطافها ضابطاً وأربعة جنود إيرانيين في إقليم بلوشستان شرق إيران للرد على إعدام 15 مواطناً من البلوش في مدينة جابهار، وطالبت الحركة بإطلاق سراح سجناء من السنة مقابل الإفراج عن المختطفين.

وشككت السلطات الإيرانية بنبأ إعدام أحد الرهائن، وقالت إنها تجري اتصالات مع الحكومة الباكستانية لكشف مصير جنودها المختطفين.

وقال الناطق باسم الداخلية الإيرانية حسين علي أميري في تصريح لوكالة فارس للأنباء "لا نؤكد نبأ استشهاد عضو حرس الحدود، لم تصلنا أنباء بهذا الشأن عبر المصادر الرسمية ونواصل الاتصال مع المسؤولين الباكستانيين".

الحكومة الإيرانية تثير الكذب إعلامياً

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن التقدم في المفاوضات مع حركة جيش العدل لإطلاق سراح الرهائن لكن الحركة قالت في بيانها إن "الحكومة الإيرانية تثير الكذب إعلامياً للترويج بأنها يهمها مصير جنودها، لكنها لم تقم بأي مبادرة لتحريرهم بل أقدمت على قتل السجين السني علي ناروئي".

وعلي ناروئي الذي ذكرت الحركة البلوشية اسمه في بيانها كان يقضي فترة عقوبة 18 عاماً بالسجن في مدينة أورومية، لكن السلطات أعلنت قبل أسبوعين نبأ وفاته في السجن، بسبب تدهور حالته الصحية لكن أعضاء أسرته أكدوا وجود علامات تثبت تعذيبه في المعتقل.

وسلم جيش العدل رفات الرهينة الإيراني إلى السلطات مقابل تسليم جثامين 50 من "شهداء سبيل الحرية" مثلما ورد في بيانها.

تهديد بقتل رهينة آخر

وهددت الحركة بإعدام رهينة آخر بعد 10 أيام من اليوم إذا رفضت السلطات تلبية مطالبها بإطلاق سجناء من أهل السنة في إيران.

وتقول حركة "جيش العدل" إنها تقاتل القوات الإيرانية لاستعادة حقوق أهل السنة في البلد وتتهم السلطات الإيرانية بممارسة مخططات طائفية في الإقليم وباقي المناطق التي يقطنها السنة.

وكانت حركة جيش العدل قد قتلت 14 من حرس الحدود في 27 أكتوبر 2013 وردت إيران بإعدام 16 من السجناء البلوش، كما أعلنت الحركة عن إسقاط مروحية إيرانية في نوفمبر 2013 على الحدود مع باكستان.