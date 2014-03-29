عدد الأميين في إيران يقترب من 10 ملايين

ذكرت مصادر رسمية في إيران أن عدد الأميين في البلاد يصل إلى 9 ملايين و719 ألفا، أي ما يعادل 14.4% من تعداد الشعب الإيراني، طبقا لآخر مسح أجرته منظمة الإحصاء الحكومية.

وقال علي باقر زاده رئيس نهضة التعليم، المنظمة الحكومية المعنية بالقضاء على الأمية، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، إن "حوالي 6 ملايين من هؤلاء الأفراد يتجاوزون الخمسين عاما، و3 ملايين و500 ألف منهم بين 10 إلى 49 عاما".

وكانت نهضة التعليم قد أعلنت أنها ستقضي على الأمية في إيران في العام الجاري، لكن رئيس المنظمة أعلن عن تأجيل الاحتفال بهذه المناسبة، مع تخطيط المنظمة للوصول إلى ما تطمح إليه مع حلول عام 2015.

وقال المسؤول الإيراني: "نظرا للمشاكل الكثيرة أمامنا يبدو أننا لن نحتفل هذا العام بالقضاء على الأمية".

وأضاف أن المؤسسة لم ترغم المواطنين على التعليم، بل تقدم خدماتها للراغبين في محو أميتهم في مختلف أنحاء البلاد.