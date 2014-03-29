إيران: بالصوم ووجبة واحدة نواجه الحظر الدولي

قال علي فلاحيان وزير الأمن الإيراني الأسبق إن المواطنين بإمكانهم مواجهة الحظر الدولي المفروض على البلد بالصوم أو الاكتفاء بتناول وجبة طعام واحدة.

وقال فلاحيان يوم الجمعة في تصريح لموقع "تسنيم" الإخباري إن "المقاومة الاقتصادية التي تحدث عنها مرشد الجمهورية تعني أن نخوض المواجهة، لكن إذا ارتفعت ضغوطهم وفشلنا في المواجهة فإننا نعلن عدم احتياجنا إلى منتوجاتهم".

وكان علي خامنئي قد أصدر مشروعاً تحت عنوان "المقاومة الاقتصادية" يعتمد على تقليل التكاليف العامة وتقليل الاعتماد على صادرات النفط لتخفيف وطأة الحظر الدولي.

وأضاف علي فلاحيان: "لمواجهة الحظر يمكن أن نصوم أو نكتفي بوجبة غذائية واحدة كل يوم".

وحول الحظر البنكي المفروض على بلاده دعا إلى "الوصول إلى حل نتجنب من خلاله التأثير على التوازن النقدي في إيران"، بحسب فلاحيان.

ولم يشر الوزير الأسبق إلى هذه الطرق وكيفية الالتفاف على الحظر المفروض على بلاده بسبب المشروع النووي.

والحظر الدولي الذي ينتهجه الغرب ضد إيران ركز على صادرات النفط والنظام البنكي بسبب الاستمرار بالمشروع النووي، لكن حكومة حسن روحاني تسعى إلى الوصول لاتفاق مع القوى الكبرى لتجنب آثار المقاطعات التي تترك تأثيراً مباشراً على المواطنين.

وكان النائب في البرلمان الإيراني موسى ثروتي قد أعلن الشهر الجاري أن 20% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة كبيرة منهم لم يحصلوا على الخدمات اللازمة من الجهات المعنية.