إيران تعتزم تغيير سفيرها لدى الأمم المتحدة

قالت مصادر إيرانية إن الرئيس حسن روحاني اختار حميد أبو طالبي سفيراً جديداً لإيران في الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن أبو طالبي دبلوماسي محنك، عمل سفيراً لإيران في كل من إيطاليا وبلجيكا وأستراليا، واختير ليحل محل السفير السابق محمد خزاعي، فيما امتنع متحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة عن التعليق.

وبدأ أبو طالبي العمل بوزارة الخارجية الإيرانية في بداية الثمانينيات بعد فترة غير طويلة من الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة رفض نشر اسمه، إن أبو طالبي له صلة بالدوائر القريبة من روحاني والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وكلاهما يعتبر من أنصار المذهب البراغماتي، وله علاقات طيبة مع الزعيم الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي.