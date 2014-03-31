عرض سينمائي لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بشاب إيراني

ينظم المخرج الإيراني مصطفى كيائي عرضاً سينمائياً، السبت المقبل، في طهران لفيلمه الأخير "خط خاص"، بهدف جمع الأموال اللازمة لإنقاذ شاب من عقوبة الإعدام، بحسب ما قال اليوم الاثنين.

ويبلغ الشاب المحكوم عليه بالإعدام 26 عاماً، ومن المقرر أن ينفذ الحكم بحقه في الأسابيع المقبلة بعدما أمضى سبع سنوات في انتظاره، وذلك لإدانته بجريمة قتل لم يقترفها، وفقاً للمخرج.

وبحسب الرؤية المطبقة في إيران للشريعة الإسلامية منذ عام 1979، يواجه المُدان بالقتل عقوبة الإعدام، لكن عائلة القتيل يمكنها أن تعفو عن القاتل وأن تطلب منه "الدية".

ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية، فإن الشاب تورّط مع رفيقين له في مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص، لكن الشخصين اللذين طعنا القتيل توفيا في حادث سيارة، فطالبت عائلة القتيل هذا الشاب بدفع التعويض البالغ 100 ألف دولار.

والفيلم الذي سيُعرض بهدف جمع قيمة الدية هو "خط خاص" الذي خرج إلى صالات العرض في منتصف مارس، وسيعرض في صالة في شمال غرب العاصمة، وفقاً للمخرج الذي أكد أنه استطاع حتى الآن تأمين ثلث المبلغ. ودعي للمشاركة في العرض شخصيات عامة وفنانون ورياضيون.

وشدد المخرج على أن "الحياة البشرية قيمة"، وقال: "كل جهد سنبذله في هذه القضية ذو فائدة؛ لأن ذلك يعطي دفعاً إيجابياً للمجتمع، ويساعد أهل المحكوم على استعادة ابنهم".

ونفذت السلطات الإيرانية في عام 2013 حكم الإعدام بحق 500 شخص أُدين معظمهم في قضايا مخدرات، من بينهم 57 أعدموا علناً، وهو رقم اعتبرته الأمم المتحدة باعثاً على القلق.