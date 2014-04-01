الاستخبارات تستدعي محامية دافعت عن موسوي وكروبي

أرسلت وزارة الاستخبارات الإيرانية استدعاء للمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستودة، بعد أيام من ظهورها في مقطع فيديو نشر على الإنترنت دعمت فيه من وصفتهم بـ"سجناء الضمير".

وأعلن رضا خاندان، زوج ستودة، أمس الاثنين، الخبر على صفحته على موقع "فيسبوك"، موضحاً أن وزارة الاستخبارات اتصلت بزوجته بينما كانا في رحلة عائلية في إقليم خوزستان.

ولم يذكر سببا للاستدعاء، إلا أنه أكد أن زوجته تجاهلت الاستدعاء الذي جرى إخطارها به عبر الهاتف يوم الأحد لأنها اعتبرته "غير مشروع".

وجاء الاتصال الهاتفي بعد يومين من نشر فيديو على موقع "يوتيوب" تظهر فيه ستودة وهي تدعم الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وهما رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011.

وقالت ستودة لحشد لم يظهر في الفيديو: "نبدو أحرارا لكن قلوبنا دائما معلقة بين مجموعتين: المحبوسون في بيوتهم السيدة رهن ورد (زوجة موسوي) والسيد موسوي والسيد كروبي وهم سجناء ضمير بالإضافة لسجناء الضمير القابعين في السجون في مدن إيرانية أخرى".

يذكر أنه في 2010 ألقي القبض على ستودة وحكم عليها بالسجن ست سنوات للاشتباه في أنها تنشر دعاية مضادة للدولة وتتآمر للإضرار بأمن الدولة، وهي اتهامات مرتبطة بدفاعها عن صحفيين ونشطاء مهمين بينهم شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وفي سبتمبر الماضي وفي أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للأمم المتحدة، تم الإفراج عن ستودة بعد عدة أعوام قضتها في السجن.

واعتبر هذا الافراج آنذاك بادرة على أن انتخاب روحاني سيعني بداية عصر جديد للحريات السياسية.

لكن الأمم المتحدة قالت في مارس الماضي إن حكومة روحاني لم تتخذ سوى خطوات محدودة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مضيفةً أن نحو 900 سجين سياسي لا يزالون محتجزين في إيران.



