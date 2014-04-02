إيران ترفض اتهامات اليمن بالتدخل في شؤونه الداخلية

رفضت إيران اليوم الأربعاء، اتهامات وجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى طهران بدعم الانفصاليين الجنوبيين والحوثيين في شمال البلاد، مشددة على أنها "اتهامات لا أساس لها".

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن مرضية افخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "اتهامات التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية لا أساس لها".

وقالت افخم إن "اتهامات لا أساس لها تطلق بانتظام وهي غير دقيقة، مثل هذه التصريحات تطلق بينما التدخلات في اليمن مستمرة وكذلك نشاطات بعض دول المنطقة المخالفة لمصالح وأمن هذا البلد".

واتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاثنين، إيران بدعم الانفصاليين الجنوبيين والحوثيين في شمال البلاد داعيا طهران إلى "رفع يدها عن اليمن" وإلى وقف دعمها لـ"التيارات المسلحة والمشاريع الصغيرة" في البلاد.

وقال "للأسف لا يزال تدخل إيران قائما، سواء بدعمها الحراك الانفصالي أو بعض الجماعات الدينية في الشمال".

وفي يناير 2013 أعلنت السلطات اليمنية أنها اعترضت سفينة قادمة من إيران محملة بالأسلحة لمساعدة الأقلية الزيدية الشيعية المتمردة في شمال البلاد.

واتهم مسؤولون يمنيون إيران في الماضي بتشجيع الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.



