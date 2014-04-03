إيران: لا نسعى إلى بقاء الأسد في السلطة

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية أمير عبد اللهيان، أن إيران لا تسعى إلى بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة إلى أجل غير مسمى، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تحل محله قوى متطرفة.

وأضاف "لا نسعى لبقاء الأسد رئيساً مدى الحياة، لكننا لا نشترك في فكرة استخدام القوى المتطرفة والإرهاب للإطاحة بالأسد والحكومة السورية".

وقال: "الموقف بخصوص سوريا تغير إقليمياً"، مضيفا أن من الضروري الآن أن يكون هناك "مسار مواز" لمحادثات السلام المتعثرة التي عقدت في سويسرا في وقت سابق هذا العام.

أما في ما يتعلق بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فقال عبد اللهيان إنه يأمل في توصل المفاوضين من إيران والقوى الكبرى إلى تسوية نهائية بحلول المهلة المحددة في 20 يوليو.

حديث عبد اللهيان جاء بعد محادثات مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش قال إنها تطرقت إلى سوريا والبحرين واليمن ومصر. وكان قد أجرى الثلاثاء محادثات في الكويت.

