"بوينغ" تنقذ طائرات إيران المتهالكة بمباركة أميركية

أعلنت شركة بوينغ الأميركية أنها حصلت على رخصة من وزارة الخزانة الأميركية لتصدير بعض قطع الغيار لطائرات تجارية إلى إيران في‭‭ ‬‬إطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة إنها ستبدأ اتصالات مع مسؤولين في إيران لتحديد قطع الغيار التي تحتاجها، مشيراً إلى أن الصفقة ستشمل فقط مكونات ضرورية لضمان استمرار عمليات طيران آمنة لطائرات بوينغ متقادمة، بيعت إلى إيران قبل الثورة الإيرانية.

إلى ذلك، أعلنت شركة جنرال إلكتريك الجمعة أنها حصلت على إذن من الحكومة الأميركية لإصلاح 18 محرك طائرة بيعت لإيران في أواخر السبعينيات بموجب اتفاق تم التوصل إليه في يناير للتخفيف المؤقت للعقوبات.

يذكر أن شركتي بوينغ وجنرال إلكتريك كانتا قد طلبتا في فبراير إذناً بتصدير قطع غيار طائرات لإيران خلال فترة ستة أشهر اتفقت عليها إيران والدول الكبرى الست.