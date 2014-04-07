دعوة لمعاقبة أسرى إيرانيين بسبب "إهمالهم الحراسة"

دعا رئيس اللجنة الدفاعية في مجلس الشورى الإيراني، إسماعيل كوثري، إلى "معاقبة" الجنود الأربعة الذين خطفتهم جماعة جيش العدل البلوشية وأطلقت سراحهم الجمعة الماضي بعد توسط علماء أهل السنة في بلوشستان شرقي إيران.

وقال كوثري في تصريح لوكالة أنباء مجلس الشورى إنهم "أهملوا وتخلفوا خلال أداء مهمة الحراسة ويجب معاقبتهم على هذا الأساس".

وأضاف كوثري: "يجب معاقبة هؤلاء الجنود وحرمانهم من خدمات الأسرى المحررين".

وكانت مجموعة جيش العدل البلوشية قد خطفت خمسة جنود إيرانيين في فبراير العام الماضي، وأعلنت عن إعدام أحدهم الشهر الماضي، لكنها أطلقت سراح الجنود الأربعة بعدما توسط علماء أهل السنة ورؤساء القبائل للإفراج عنهم.

وكانت الجماعة قد طالبت بإطلاق سراح عدد من نشطاء أهل السنة ونساء معتقلات في السجون السورية، مقابل الإفراج عنهم لكنها تنازلت عن هذه المطالب بعد التوسط.

ووصل الجنود الأربعة، أمس الأحد، إلى الأراضي الإيرانية ونشرت وسائل الإعلام صوراً منهم بالزيّ الخاص بحرس الحدود.

وكان قائد قوات الشرطة الإيرانية، إسماعيل أحمدي مقدم، أعلن أن عملية اختطاف هؤلاء الجنود كانت بسبب "عدم انضباط هؤلاء الجنود".

من جانبه، قال قائد قوات حرس الحدود، حسين ذوالفقاري، إن الوضع لم يكن طبيعياً عند اختطاف هؤلاء الجنود، وإن الأمن الداخلي يبحث حيثيات القضية.

وتطالب السلطات الإيرانية بكشف مصير الجندي الخامس وتشكك في إعلان الجماعة إعدام الرهينة رداً على "الوفاة الغامضة للناشط البلوشي علي ناروئي في السجن".

وقال وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي للصحافيين إن الداخلية "لم تؤكد مقتل عضو حرس الحدود وتتابع مصيره عن كثب".

ورفضت الجماعة تسليم رفات الجندي بعد إعلان إعدامه وطالبت بتسليم جثث عدد من النشطاء البلوش الذين أعدموا خلال السنوات الماضية مقابل تسليم جثة الجندي.

وتقول جماعة جيش العدل إنها تنشط لاستعادة حقوق أهل السنة في إيران، وتتهم السلطات الإيرانية بالتمييز الديني وتنفيذ مخططات طائفية ضدهم.

وكانت جماعة جيش العدل قد قتلت 14 من حرس الحدود في 27 أكتوبر 2013، وردّت إيران بإعدام 16 من السجناء البلوش، كما أعلنت الحركة عن إسقاط مروحية إيرانية في نوفمبر 2013 على الحدود مع باكستان.