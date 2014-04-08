إيران: محاكمة رجل أمن عذب مدوناً حتى الموت

عقدت محكمة موظفي الدولة في طهران جلسة لمحاكمة أحد عناصر الأمن المتورطين بقتل المدون ستار بهشتي، الذي قتل في السجن تحت التعذيب بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وذكرت وكالة الطلبة للأنباء "إيسنا" يوم الثلاثاء أن المحاكمة جرت بحضور المتهم ومحامي الدفاع وممثل الادعاء العام وقدم المتهم دفاعه للقاضي وتقرر استئناف المحاكمة خلال الأيام المقبلة.

وقالت المحامية غيتي بور فاضل من فريق الدفاع عن ستار بهشتي أن أسرة الضحية قاطعت المحكمة احتجاجا على لائحة الاتهام التي رفعها الادعاء العام.

وقالت إن المتهم يحاكم بتهمة "القتل شبه المتعمد" لكن أسرة بهشتي تصر على محاكمته بتهمة "القتل المتعمد".

معتقل "إيفين" سيئ الصيت

وكانت شرطة جرائم الإنترنت اعتقلت المدون ستار بهشتي في نوفمبر ٢٠١٢ وبعد اليوم الأول من اعتقاله، قدم بهشتي شكوى إلى السلطات لإساءة معاملته وشهد ٤١ سجينا في معتقل إيفين، سيئ الصيت، بأنهم شاهدوا آثار التعذيب على جسمه، وأنه كان غير قادر حتى على كتابة الشكوى بسبب التعذيب.

ونقلت السلطات بعدها ستار بهشتي إلى سجن آخر وأعلن بعد يومين عن وفاته في المعتقل.

وأنكرت السلطات خلال الأيام الأولى عقب إعلان وفاة بهشتي تعذيبه في السجن، لكنها اعترفت بعدها بالجريمة وأعلنت عن فتح تحقيق للبت في حيثيات القضية.

وفي هذه الأثناء قادت غوهر عشقي والدة ستار بهشتي حملة لفضح المتورطين بقتل ابنها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

واجتمعت والدة بهشتي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون في سفارة النمسا خلال زيارتها الأخيرة إلى طهران برفقة عدد آخر من الناشطات في الحركة النسوية في إيران.