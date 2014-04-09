أمانو: إيران ملتزمة باتفاق النووي مع الغرب

صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، خلال زيارته لأوسلو، اليوم الأربعاء، أن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي المؤقت مع القوى العالمية الست الكبرى (5+1) وفقاً لما هو مخطط، ويأتي هذا التصريح بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إبرام الاتفاق المؤقت.

وتلعب الوكالة دوراً محورياً في التحقق من التزام إيران ببنود الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر الماضي، والذي بموجبه وافقت طهران على خفض أنشطة برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها.

وتصدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة تحديثاً شهرياً يعرض على أعضائها، بشأن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير، ويهدف إلى إتاحة وقت على طاولة المفاوضات لعرض تسوية نهائية بشأن نشاط إيران النووي المتنازع عليه منذ 10 أعوام.

ومن المتوقع صدور التحديث التالي للوكالة بتاريخ 20 أبريل الحالي.