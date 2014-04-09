خامنئي: واشنطن تعلم جيداً أننا لا نسعى للسلاح النووي

أكد آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تعلم جيداً أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، حسب ما جاء في وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في تصريحات أدلى بها أمام علماء نوويين في طهران، إن على إيران مواصلة المحادثات مع القوى العالمية من أجل إنهاء الخلاف النووي المستمر منذ فترة طويلة، لكن دون التنازل عن أي مكاسب تحققت من البرنامج النووي.

ونقلت الوكالة عن خامنئي قوله: "نريد مواصلة هذه المفاوضات، لكن لابد أن يعرف الجميع أن المفاوضات لن توقف أو تحبط أي أنشطة لإيران في الأبحاث والتطوير النووي".

وأوضح أن إيران وافقت على التفاوض لإنهاء النزاع "لكسر المناخ العدائي الذي خلقته القوى المتغطرسة في مواجهة إيران".

وأضاف خامنئي أن على المفاوضين النوويين الإيرانيين عدم الرضوخ لأي قضايا "تفرض عليهم".

وكان خامنئي يتحدث بينما اجتمع مفاوضون من إيران ومجموعة "5+1" التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لليوم الثاني من المحادثات في فيينا بهدف تمهيد الطريق لاتفاق دائم لكبح برنامج طهران النووي.