تحذير أميركي لروسيا من خرق العقوبات على إيران

أبلغ وزير الخزانة الأميركي جاك لو نظيره الروسي، بأن أي اتفاق للنفط مقابل الغذاء قد تبرمه موسكو مع إيران يمكن أن يتعارض مع العقوبات الأميركية.



وقال متحدث باسم وزير الخزانة الأميركي في بيان له بعد لقائه بوزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف: "الوزير لو أكد مجدداً على بواعث قلقنا البالغ فيما يتعلق بتقارير عن اتفاق محتمل بين روسيا وإيران لمبادلة النفط بالغذاء".



وأضاف المتحدث: "أوضح أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات على أي مؤسسة أو شخص ضالع في أي تعاملات ذات صلة".



وأبلغ لو سيلوانوف أيضاً أن إبرام مثل هذه الصفقة سيتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى وبينها الولايات المتحدة وروسيا، وتعهدت بموجبه إيران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الغربية. وفرضت العقوبات للحد من عائدات النفط الإيرانية.

من جهة أخرى، قال المسؤول الأمريكي إن لو وسيلوانوف تحادثا أيضا عن أوكرانيا حيث كرر لو القول بأن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا واصلت تصعيد حدة التوتر.



