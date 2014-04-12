10 سنوات سجن ضد جندي أميركي سابق في إيران

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس الجمعة، نقلا عن محامي الأميركي الإيراني، أمير حمكتي، جندي مشاة البحرية الأميركية السابق، والذي ألغي الحكم الصادر ضده بالإعدام في إيران بتهمة التجسس، أنه أعيدت محاكمة حكمتي، وأدين بالتعاون مع واشنطن وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.

ونقلت الصحيفة عن المحامي محمود علي زاده طبطبائي، قوله إن المسؤولين الإيرانيين لم يبلغوا حكمتي المحتجز منذ 2011 بإعادة المحاكمة أو إدانته أو الحكم عليه بالسجن.

وقال طبطبائي إن محكمة ثورية أعادت محاكمة حكمتي في ديسمبر وإدانته "بالتعاون العملي مع الحكومة الأميركية".

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية هذه التطورات، ولكنها شددت على ضرورة الإفراج عنه.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: "نشعر بقلق على مصير حكمتي الذي يعتقله المسؤولون الإيرانيون منذ أكثر من عامين وصدر عليه حكم بتهم تجسس ملفقة. نطالب طهران من جديد بالإفراج عنه حتى يجتمع شمله بسلام مع عائلته".

وأفادت الصحيفة الأميركية أن طبطبائي أشار إلى احتمال الإفراج عن حكمتي في غضون أشهر ولاسيما إذا أفرجت الولايات المتحدة عن بعض السجناء الإيرانيين.

وذكرت الصحيفة أن طبطبائي أكد أن "الكثير يتوقف على الأميركيين. إذا أظهروا حسن نواياهم سيصبح الإفراج عن حكمتي أسهل بكثير".

وكان حكمتي قد اعتقل في أغسطس 2011، وأدين بالتجسس لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وهي تهمة تنفيها عائلته والولايات المتحدة.

وتقول عائلة الجندي إنه اعتقل أثناء زيارة جدته في طهران.

وحُكم على حكمتي بالإعدام، ولكن محكمة أعلى ألغت هذه العقوبة في مارس 2012، وأحالت القضية إلى محكمة أخرى.

