احتفال بفوز فريق أهوازي يتحول إلى مظاهرة ضد النظام

تحولت الاحتفالات بمناسبة فوز فريق فولاذ الأهواز بكأس الدوري الإيراني لكرة القدم، السبت، إلى مظاهرات احتجاجية في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان، الذي يطلق عليه تاريخياً مسمى عربستان.

وتفيد مصادر "العربية.نت"، أن الجماهير التي اجتمعت للاحتفال بفوز فريقها استغلت الفرصة المتاحة لتهتف بإسقاط النظام، ورددت شعارات من قبيل "الأهواز إلنا ما نعطيها" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ارحل يا روحاني".

وتأتي هذه المظاهرات تزامناً مع الذكرى الـ9 لانتفاضة نيسان 2005، التي كانت انطلقت ضد ممارسة السلطات الإيرانية سياسة محو الهوية العربية لسكان عربستان (خوزستان) الذين يشكلون الأغلبية في الإقليم.

حملة اعتقالات في الإقليم

واتهمت مصادر حقوقية عربستانية السلطات الأمنية الإيرانية، بشن حملة اعتقالات واسعة تحسباً لأي مظاهرات احتجاجية في الإقليم.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن السلطات تشن حملة اعتقالات واسعة في الإقليم بحق المواطنين، وذلك للحيلولة دون اندلاع احتجاجات أو مظاهرات سلمية تندلع عادة في شهر نيسان للتنديد بالسياسات التمييزية والاضطهاد القومي والخطط الحكومية الرامية إلى استبعاد العرب واستبدالهم بمهاجرين من غير العرب من مختلف المناطق الإيرانية، حسب البيان الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه.

ندوة للمعارضة الأهوازية في لندن

وبهذه المناسبة، شكلت المعارضة الأهوازية، ندوة مساء أمس في العاصمة البريطانية لندن، برعاية حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي وبمشاركة أطراف "مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية"، وبحضور مشاركين من المعارضة السورية وعراقيين مؤيدين للعرب الأهوازيين.

وأكد المشاركون فيها حق تقرير المصير للشعوب غير الفارسية في إيران.

وشدد عدنان سلمان، أمين عام حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، في كلمة له "أن هذا لن يتحقق إلا بإسقاط النظام الحالي".

أما الأمين العام مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران، يوسف عزيزي، وناشطون بريطانيون في مجال حقوق الإنسان - من قبيل بيتر تاتشل ودانيل برت - فقد نددوا بما تقوم به إيران من اتباع سياسة القمع ضد العرب في الإقليم وتنفيذ عقوبة الإعدام ضد النشطاء العرب.

هذا.. وألقى ممثلو أحزاب كردية وبلوشية وتركية أذرية إيرانية، كلمات نددوا من خلال قمع الشعوب غير الفارسية في إيران بشكل عام والعرب بشكل خاص.

ومن المقرر أن تنظم الجاليات والأحزاب والتنظيمات "العربستانية" في المهجر مظاهرة في 15 من نيسان/أبريل أمام مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل بمناسبة ذكرى انتفاضة عام 2005 .