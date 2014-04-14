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إيران تعرض تزويد أوروبا بالغاز

المصدر: برلين - فرانس برس
محمد رضا نعمة زاده
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أعلن وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمة زاده أن بلاده يمكن أن تزود أوروبا بالغاز الطبيعي بشكل "مضمون وموثوق به وطويل الأمد"، وذلك في لقاء نشر الاثنين في ألمانيا.

وصرح نعمة زاده لصحيفة "هاندلسبلات" قائلاً "في المستقبل نريد أن نلعب دوراً مهماً في السوق العالمية للغاز.. لا نريد منافسة روسيا، لكننا نعلم أيضا أن حاجات أوروبا إلى الغاز في زيادة مستمرة ويمكننا أن نساعد في ذلك".

وقال إن "إيران يمكن أن تكون شريكاً مضموناً وموثوقاً به وطويل الأمد لأوروبا"، مضيفاً "لدينا الاحتياطيات النفطية والمشاريع لمثل هذا التعاون".

كما دعا نعمة زاده شركات تصنيع السيارات الألمانية إلى العودة لبلاده لبناء مصانع إنتاج مثلا.

كلمات دالّة

#إيران, #طهران, #غاز, #أوروبا, #روسيا, #أوكرانيا

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