طهران تشتكي واشنطن أمام الأمم المتحدة

تقدمت طهران بشكوى إلى الأمم المتحدة بعد رفض الولايات المتحدة منح مبعوثها الجديد لدى المنظمة الدولية تأشيرة دخول بسبب دوره في أزمة الرهائن الأميركيين عام 1979، حسب ما جاء في وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مرضية أفخم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أمس الأحد، قولها إن القضية "أُحيلت إلى لجنة الأمم المتحدة"، مضيفةً أنه "تم تفعيل الآليات الرسمية لمتابعة الشكوى وسنتابع القضية".

وكانت إيران قد أكدت يوم السبت الماضي أنها ستتخذ إجراء ضد واشنطن أمام الأمم المتحدة.

يُذكر أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة حامد أبوطالبي كان قد تولى منصب سفير إيران في إيطاليا وبلجيكا وأستراليا، ويعرف بأنه صاحب آراء مناهضة بشدة للغرب.

وتعرّض الرئيس الأميركي باراك أوباما لضغوط داخلية شديدة حتى لا يسمح لأبوطالبي بدخول الولايات المتحدة لتولي منصبه في نيويورك.

ويمكن للحكومة الأميركية أن تمنع دبلوماسيي الأمم المتحدة الذين ترى فيهم خطراً على الأمن القومي من دخول أراضيها، لكن هذه الخطوة غير المسبوقة قد تثير انتقادات بأن الولايات المتحدة تستغل استضافتها لمقر المنظمة الدولية لممارسة نفوذ سياسي.