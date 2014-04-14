وزير إسرائيلي يحذر كيري من "الاستسلام" لإيران

صرّح وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم، الاثنين، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي "غير مقبولة"، محذراً من الاستسلام لإيران.

وقال شتاينتز الذي يشغل أيضاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية: "لا يمكننا تبني أو قبول قرار يعطي إيران أشهراً أو سنة لحيازة سلاح نووي".

وكان كيري حذر من أن إيران تحتاج إلى شهرين لتحقيق اختراق في قدراتها لإنتاج مواد نووية كافية لصنع قنبلة إذا استأنفت برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في الثامن من أبريل في جلسة حول المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى: "من المعلوم للجميع اليوم أننا نعمل على فترة شهرين تقريباً لما نسميه امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي".

وتتهم إسرائيل - القوة النووية الوحيدة ولكن غير المعلنة في الشرق الأوسط - والدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.

ووافقت إيران في نوفمبر الماضي على تعليق قسم من نشاطاتها النووية لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تشل اقتصادها.

وأعلنت إيران ودول مجموعة (5+1) الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، أنها ستبدأ في مايو العمل على اتفاق نهائي ينهي في حال إقراره عقداً من الخلافات حول برنامجها النووي.

وحذر كيري من أنه إذا نقض الإيرانيون الاتفاق وبدأوا التخصيب فإنهم سيتخذون بذلك قراراً عواقبه وخيمة وسنرد عليه مباشرة على الأرجح.