روحاني: سنحل العقوبات في الأشهر القليلة القادمة

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الرئيس حسن روحاني قال، الثلاثاء، إن قضية العقوبات الدولية المفروضة على إيران ستحل في الأشهر القليلة القادمة بعد المفاوضات مع القوى العالمية بسبب برنامجها النووي.

وتابع قائلاً إنه جرى تخفيف بعض العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بشكل مؤقت بعد التوصل إلى اتفاق نووي الشهر الماضي، لكن واشنطن قالت إن رفع العقوبات لا يمكن أن يحدث إلا "بشكل كامل" بعد التوصل إلى اتفاق نووي شامل.

وقال روحاني أمام حشد: "بفضل تعاون أبناء الشعب ودعم وإرشادات سماحة القائد تم اتخاذ الخطوة الأولى لإزالة الحظر، وقد شهدنا کسر بعض العقوبات الظالمة، وسنشهد تداعياً للعقوبات في الأشهر القلیلة المقبلة".

وكان روحاني في زيارة لمحافظة سیستان وبلوشستان وهي محافظة فقيرة على الحدود الإيرانية الباكستانية. ونقلت وكالة الأنباء قوله: "اليوم نشهد بالفعل تداعي بعض العقوبات"، في إشارة إلى تخفيف بعض العقوبات مقابل التنازلات التي قدمتها حكومة روحاني في المحادثات النووية مع القوى العالمية الست.