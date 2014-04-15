وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في الإمارات

أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، محادثات في الإمارات، في إطار جهود طهران لإصلاح العلاقات مع دول الخليج.

والتقى جواد ظريف بنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي التي تضم جالية كبيرة من الإيرانيين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة إن المسؤولين بحثا "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوضع في المنطقة وسبل تعزيز أسس السلام والاستقرار لشعوبها والعالم".

ونقل ظريف لمحمد بن راشد دعوة رسمية من الرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران، وقبِلها رئيس الوزراء.

وكان ظريف قام بجولة في دول الخليج في ديسمبر الماضي سعى خلالها إلى طمأنة الدول الخليجية المجاورة إلى أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية في جنيف في نوفمبر هو في مصلحتها.